Офицер Поле: российские бойцы использовали рвы ВСУ у Светлого

Начальник оперативного отдела 51-й общевойсковой армии с позывным Поле рассказал, что российские подразделения использовали противотанковые рвы ВСУ для продвижения в ходе боёв за населённый пункт Светлое.
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