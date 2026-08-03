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Офицер Поле: российские бойцы использовали рвы ВСУ у Светлого

Офицер Поле: российские бойцы использовали рвы ВСУ у Светлого

Начальник оперативного отдела 51-й общевойсковой армии с позывным Поле рассказал, что российские подразделения использовали противотанковые рвы ВСУ для продвижения в ходе боёв за населённый пункт Светлое.

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