Русский боец в одиночку удерживал рубеж 5 месяцев и воевал с ВСУ

Раненый военнослужащий отражал атаки и дождался эвакуации.В Донецкой Народной Республике военнослужащий с позывным Гуль на протяжении около пяти месяцев в одиночку удерживал занимаемую позицию, несмотря на полученное ранение, и отражал наступления украинских подразделений, а также выдерживал удары дронов.