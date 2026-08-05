Русский боец в одиночку удерживал рубеж 5 месяцев и воевал с ВСУ

Раненый военнослужащий отражал атаки и дождался эвакуации.В Донецкой Народной Республике военнослужащий с позывным Гуль на протяжении около пяти месяцев в одиночку удерживал занимаемую позицию, несмотря на полученное ранение, и отражал наступления украинских подразделений, а также выдерживал удары дронов.
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