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Царьград

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Русский боец в одиночку удерживал рубеж 5 месяцев и воевал с ВСУ

Русский боец в одиночку удерживал рубеж 5 месяцев и воевал с ВСУ

Раненый военнослужащий отражал атаки и дождался эвакуации.В Донецкой Народной Республике военнослужащий с позывным Гуль на протяжении около пяти месяцев в одиночку удерживал занимаемую позицию, несмотря на полученное ранение, и отражал наступления украинских подразделений, а также выдерживал удары дронов.

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