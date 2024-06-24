Какое наказание ждет в Китае выступающих за "независимость Тайваня" 

Китайские власти опубликовали рекомендации по уголовному наказанию лиц, упрямо выступающих за "независимость Тайваня", раскалывающих страну или подстрекающих к ее расколу, подтвердив возможность заочного рассмотрения соответствующих дел.
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