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Лига PARI. «Сочи» в гостях у «Торпедо», в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»

5-й тур Лиги PARI стартует в пятницу матчем « Торпедо » – « Сочи ». В субботу « Нижний Новгород » примет « Нефтехимик », « Урал » – «Уфу».

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