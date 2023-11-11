БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Штурм «Голубой линии»

Штурм «Голубой линии»

Бойцы морской пехоты Черноморского флота в бою за освобождение Новороссийска Предыстория В результате наступления весны-лета 1943 года войска Северо-Кавказского фронта (СКФ) вплотную подошли к сильно укреплённой «Голубой линии» на подступах к Таманскому полуострову.

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