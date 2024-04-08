Ольга Будина объяснила, в чем вред фильмов о Гарри Поттере

Актриса Ольга Будина открыто заявляет о своей патриотической позиции и поддерживает нашу армию. Она неоднократно бывает на линии боевого соприкосновения, а сейчас работает над многосерийным документальным фильмом о Белгороде под названием «Иди за мной».
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