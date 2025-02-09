The Korea Times: Hyundai и Kia запретили своим сотрудникам использовать DeepSeek

Hyundai Motor Group присоединилась к растущему числу компаний и государственных организаций в Южной Корее, запретивших своим сотрудникам пользоваться чат-ботом с китайским искусственным интеллектом DeepSeek.
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