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The Korea Times: Hyundai и Kia запретили своим сотрудникам использовать DeepSeek

The Korea Times: Hyundai и Kia запретили своим сотрудникам использовать DeepSeek

Hyundai Motor Group присоединилась к растущему числу компаний и государственных организаций в Южной Корее, запретивших своим сотрудникам пользоваться чат-ботом с китайским искусственным интеллектом DeepSeek.

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