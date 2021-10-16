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Экипаж «Шэньчжоу-13» достиг главного модуля орбитальной станции

Экипаж «Шэньчжоу-13» достиг главного модуля орбитальной станции

Экипаж в составе трех китайских космонавтов с пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» вошел в главный модуль орбитальной станции КНР и начал первые операции по ее обслуживанию и эксплуатации.

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