Специальная оценка условий труда (СОУТ) - это процесс оценки рабочей среды и условий труда на рабочих местах, который проводится с целью выявления возможных рисков для здоровья и безопасности работников и принятия мер по их устранению или снижению.
Специальная оценка условий труда (СОУТ) - это процесс оценки рабочей среды и условий труда на рабочих местах, который проводится с целью выявления возможных рисков для здоровья и безопасности работников и принятия мер по их устранению или снижению.
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