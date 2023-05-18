Провинция.ру

141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Журихин
    ...Интересный "подвоз"...В аэропорту Домод...
  • BaTaNya BaTaNya
    И все? Почему нет продолжения после "изучив"? Чем автор подавился?Американские иссл...
  • Александр Пелевин
    Вангую: скоро появятся новые фото и видеозаписи НЛО, на которых будут визуализироваться свечение и огненные "хвосты" )))Американские иссл...

Специальная оценка условий труда

Специальная оценка условий труда

Специальная оценка условий труда (СОУТ) - это процесс оценки рабочей среды и условий труда на рабочих местах, который проводится с целью выявления возможных рисков для здоровья и безопасности работников и принятия мер по их устранению или снижению.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх