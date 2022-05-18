18.05.22==Чужое море: как вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на безопасность России

18.05.22==Чужое море: как вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на безопасность России

Сами эти страны мало выиграют от своего решения ШВЕЦИЯ   ФИНЛЯНДИЯ   НАТО   ОДКБ Правительство Швеции 16 мая постановило подать официальную заявку на членство в НАТО, решение об этом было принято риксдагом (парламентом Швеции) большинством голосов.

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