18.05.22==Чужое море: как вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на безопасность России

Сами эти страны мало выиграют от своего решения ШВЕЦИЯ ФИНЛЯНДИЯ НАТО ОДКБ Правительство Швеции 16 мая постановило подать официальную заявку на членство в НАТО, решение об этом было принято риксдагом (парламентом Швеции) большинством голосов.
Сами эти страны мало выиграют от своего решения ШВЕЦИЯ ФИНЛЯНДИЯ НАТО ОДКБ Правительство Швеции 16 мая постановило подать официальную заявку на членство в НАТО, решение об этом было принято риксдагом (парламентом Швеции) большинством голосов.
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