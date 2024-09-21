Ольга Торубарова: Очень рада была встретиться с моими коллегами и большими друзьями из Министерства Спорта Российской...

Очень рада была встретиться с моими коллегами и большими друзьями из Министерства Спорта Российской Федерации: Директором Департамента физической культуры и массового спорта Уразовым Максимом Сергеевичем и Заместителем Директора Департамента физической культуры и массового спорта Кабановым Георгием Александровичем.