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Ольга Торубарова: Очень рада была встретиться с моими коллегами и большими друзьями из Министерства Спорта Российской...

Ольга Торубарова: Очень рада была встретиться с моими коллегами и большими друзьями из Министерства Спорта Российской...

Очень рада была встретиться с моими коллегами и большими друзьями из Министерства Спорта Российской Федерации: Директором Департамента физической культуры и массового спорта Уразовым Максимом Сергеевичем и Заместителем Директора Департамента физической культуры и массового спорта Кабановым Георгием Александровичем.

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