Окбм им. Африкантова: флагман атомной отрасли и надежда на импортозамещение в российской нефтяной промышленности

Окбм им. Африкантова: флагман атомной отрасли и надежда на импортозамещение в российской нефтяной промышленности

ОКБМ им. Африкантова — лидер атомной отрасли. Является дочерним предприятием компании АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного холдинга госкорпорации «Росатом».

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