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Регионы России

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В Кремле опровергли планы встреч с представителями администрации США после посадки американского военного самолёта в Москве

В Кремле опровергли планы встреч с представителями администрации США после посадки американского военного самолёта в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что не располагает информацией о прибытии американского военного самолёта в московский аэропорт Внуково и что в Кремле не запланированы встречи с представителями администрации США на текущей неделе.

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