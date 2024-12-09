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Польские депутаты из антибелорусского альянса 24 стран призывает не признавать выборы в Белоруссии

Польские депутаты из антибелорусского альянса 24 стран призывает не признавать выборы в Белоруссии

В Польше призвали  не признавать результаты грядущих выборов в БелоруссииЗаседание парламентской группы" За свободную Беларусь " с участием Павла Латушки, заместителя председателя Объединенного переходного Кабинета белорусских демократических сил.

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