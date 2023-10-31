МинЖКХ заключило концессию на строительство Левобережного комплекса по переработке ТКО

В правительстве Новосибирской области 31 октября подписали концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации Левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов – КПО «Левобережный», планируемого к размещению на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района.
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