МинЖКХ заключило концессию на строительство Левобережного комплекса по переработке ТКО

В правительстве Новосибирской области 31 октября подписали концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации Левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов – КПО «Левобережный», планируемого к размещению на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района.