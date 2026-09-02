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Царьград

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МИД России заявил о наемниках на стороне Киева из Азии и Африки

МИД России заявил о наемниках на стороне Киева из Азии и Африки

МИД России сообщил, что на стороне Киева воюют наемники из бедных стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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