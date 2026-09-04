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Газета.ру

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Новгородские рыбаки выловили тропическую рыбу тилапию в озере Ильмень

Новгородские рыбаки выловили тропическую рыбу тилапию в озере Ильмень

В Новгородской области рыбаки деревни Взвад выловили тропическую рыбу тиляпию в озере Ильмень. Об этом сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Дмитрий Графов в соцсети «ВКонтакте».

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