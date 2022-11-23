Суд продлил арест известному российскому ученому по делу о госизмене

Суд Москвы продлил арест ученому-физику Анатолию Маслову, обвиняемому в госизмене Лефортовский суд Москвы продлил арест известному российскому ученому-физику, главному Суд Москвы продлил арест ученому-физику Анатолию Маслову, обвиняемому в госизмене Лефортовский суд Москвы продлил арест известному российскому ученому-физику, главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Анатолию Маслову, обвиняемому в государственной измене, передает ТАСС.