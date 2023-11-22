Байден обещал работать с другими лидерами по вопросу освобождения пленных ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что вместе с лидерами Египта, Катара и Израиля будет работать над обеспечением полного выполнения соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников.
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