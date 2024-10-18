Страна и люди
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Страна и люди

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Расчет САО «Нона-СВК» разгромил опорник ВСУ на Авдеевском направлении

Расчет САО «Нона-СВК» разгромил опорник ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны России сообщает о разгроме украинского опорного пункта на Авдеевском направлении. Это сделал расчет 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр».

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