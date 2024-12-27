Роберт Фицо: Словакия готова к переговорам по Украине на любом уровне

Словацкая сторона выражает готовность к проведению переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине на любом уровне, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 27 декабря в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии