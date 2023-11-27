Иноагентам предложили запретить въезд в Россию. В Госдуме оценили идею

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» и автор жалоб на звезд Виталий Бородин предложил запретить въезд в страну россиянам со статусом иноагента, направив соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину.