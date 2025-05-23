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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билл Симмонс: «Оклахома» претендует на то, чтобы стать одной из величайших команд в истории»

«Не вижу, чтобы кто-нибудь мог справиться с ними. На данный они идут с показателями 78-17 по сезону. Если посмотреть историю, то у «Чикаго» сезона-1995/96 было 87-13.

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