Дзюба в матче с «Динамо» всё равно бы не помог. А вот отсутствие Азмуна действительно стало для «Зенита» потерей

Сказалось ли на игре «Зенита» отсутствие Дзюбы в матче с «Динамо» (1:1)? Свое мнение на сей счет в интервью «Спорт уик-энду» высказал известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус.
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