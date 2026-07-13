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Зверев о переходе к агрессивному стилю игры: «Результаты говорят сами за себя. Значит, я что-то делаю правильно»

Александр Зверев рассказал, как смена стиля игры помогла ему улучшить результаты. – По ходу всего « Уимблдона » многие отмечали, насколько здорово вы играли справа.

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