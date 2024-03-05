Минниханов встретился с главой турецкого холдинга «Джошкуноз»

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров компании «Джошкуноз» госпожой Ойа Акташ Джошкуноз для обсуждения перспектив развития делового сотрудничества турецкой компании в республике.
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