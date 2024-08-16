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Стало известно об обеспечении персоналом ЗАЭС безопасности станции

Стало известно об обеспечении персоналом ЗАЭС безопасности станции

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина 17 августа заявила, что персонал объекта в полном объеме обеспечивает безопасность эксплуатации станции в связи с заявлениями о возможной атаке.

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