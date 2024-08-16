Стало известно об обеспечении персоналом ЗАЭС безопасности станции

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина 17 августа заявила, что персонал объекта в полном объеме обеспечивает безопасность эксплуатации станции в связи с заявлениями о возможной атаке.
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