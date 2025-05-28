Александр Синелобов представил тренды нижегородского ИТ-образования в рамках Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

В рамках деловой программы финального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проходит в Нижнем Новгороде с 25 по 30 мая, состоялась стратегическая сессия «Кадры для ИТ-отрасли».
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