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proavto21

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Почему я до сих пор не продаю свой Nissan X-Trail T31: честный отчет спустя 200 000 км

Почему я до сих пор не продаю свой Nissan X-Trail T31: честный отчет спустя 200 000 км

Задумывались ли вы когда-нибудь, что превращает просто удачную модель автомобиля в легенду, которую владельцы не готовы променять на новейшие аналоги? Мне кажется, я нашел ответ, и он кроется вовсе не в технических характеристиках.

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