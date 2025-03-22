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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду о матче с Данией: «Нас на поле будет не просто 11, мы – сила целой страны. Приложим все силы, чтобы пройти дальше. Вместе!»

Сборная Португалии примет датчан в ответном матче 1/4 финала Лиги наций. Первая игра завершилась победой команды Брайана Римера со счетом 1:0.

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