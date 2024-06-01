❕В Севастополе военные Черноморского флота проводят тренировку по ППДО Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, ориентировочно она продлится до 13:00.
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❕В Севастополе военные Черноморского флота проводят тренировку по ППДО Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, ориентировочно она продлится до 13:00.