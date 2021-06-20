Эксперты рассказали подробности о возвращении денег Colonial Pipeline

Министерство юстиции США заявило о возвращении оператору одного из крупнейших трубопроводов в стране Colonial Pipeline большей части выкупа, который компания выплатила хакерской группировке DarkSide: властям удалось вернуть 63,7 из 75 биткоинов.
Министерство юстиции США заявило о возвращении оператору одного из крупнейших трубопроводов в стране Colonial Pipeline большей части выкупа, который компания выплатила хакерской группировке DarkSide: властям удалось вернуть 63,7 из 75 биткоинов.
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