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Эксперты рассказали подробности о возвращении денег Colonial Pipeline

Эксперты рассказали подробности о возвращении денег Colonial Pipeline

Министерство юстиции США заявило о возвращении оператору одного из крупнейших трубопроводов в стране Colonial Pipeline большей части выкупа, который компания выплатила хакерской группировке DarkSide: властям удалось вернуть 63,7 из 75 биткоинов.

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