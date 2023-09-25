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Банк России выпустил памятные монеты, посвященные вхождению в состав РФ новых регионов

Банк России 22 сентября 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

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