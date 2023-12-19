В Совфеде заявили о скором «отрезвлении» Европы от Украины

Европа начинает понимать и признавать то, что победа будет за Россией. Таким мнением 19 декабря с «Известиями» поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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