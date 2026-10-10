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Geely Galaxy Battleship 700: внедорожник-гигант с 938 л.с., который плавает и ест бензин как чай!

Geely Galaxy Battleship 700: внедорожник-гигант с 938 л.с., который плавает и ест бензин как чай!

Представьте себе внедорожник, который не просто преодолевает бездорожье, но и может плавать в случае необходимости, разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды и при этом стоит как обычный седан среднего класса.

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