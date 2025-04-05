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Де-факто принят: немецкий эксперт сделал неожиданное признание об ультиматуме Путина

Де-факто принят: немецкий эксперт сделал неожиданное признание об ультиматуме Путина

БлокнотРУ Фактически ультиматум президента России Владимира Путина к США, который он озвучивал прошлой администрации Джо Байдена, исполнен.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot; Потому что американцы после достижения какого-то мирного соглашения будут уходить из Европы», - приводит «Политнавигатор» пояснение Рара.&quot; &quot; Эксперт считает, что большинство европейских стран не хотят ни вооружаться, ни поддерживать Украину, ни конфликтовать с Россией. Ну, разве что кроме Франции, Британии и Германии.&quot;  Г-н великий немецкий политолог, а вот чушь нам на уши вешать не надо!  Уход американцев из Европы...расколотое НАТО...&quot; кругом облом в ЕС...&quot;...хохлы не будут при Трампе в НАТО ( а после него ????!!!)...  Ничего еще категорически из озвученных праведных целей через СВО Россия пока не добилась... Но добьется, когда наконец-то  переломит американских и европейских стервятников  !
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6 час.
Vladimir Lioubimcev
Так что?... ВСУ ежедневно колошматят наши энергосистемы?... Сколько лет это будет продолжаться? ЛЕТ ДЕСЯТЬ? ИЛИ ДВАДЦАТЬ?!!! ... А вы тут об &quot;ультиматумах&quot;... КАКИЕ УЛЬТИМАТУМЫ?!!   Черт...
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3 час.
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