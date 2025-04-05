Де-факто принят: немецкий эксперт сделал неожиданное признание об ультиматуме Путина

Анфиса Иванова

" Потому что американцы после достижения какого-то мирного соглашения будут уходить из Европы», - приводит «Политнавигатор» пояснение Рара." " Эксперт считает, что большинство европейских стран не хотят ни вооружаться, ни поддерживать Украину, ни конфликтовать с Россией. Ну, разве что кроме Франции, Британии и Германии." Г-н великий немецкий политолог, а вот чушь нам на уши вешать не надо! Уход американцев из Европы...расколотое НАТО..." кругом облом в ЕС..."...хохлы не будут при Трампе в НАТО ( а после него ????!!!)... Ничего еще категорически из озвученных праведных целей через СВО Россия пока не добилась... Но добьется, когда наконец-то переломит американских и европейских стервятников !