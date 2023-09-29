Маск: У украинцев нет выбора не служить в армии

Заявление журналиста Гленна Гринвальда о попытках украинцев бежать из страны, потому что теперь они понимают, что их используют в качестве пушечного мясо, прокомментировал американский предприниматель Илон Маск.
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