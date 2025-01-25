В Петербурге поймали саратовских закладчиков на каршеринге

Гости из Саратовской области приехали в Петербург, как оказалось, не наслаждаться красотой города. Правоохранители обнаружили в каршеринге, на котором они разъезжали по улицам Северной столицы, наркотики.
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