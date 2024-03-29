Театр абсурда
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Театр абсурда

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Теракты были неизбежны? Мёртвая страна поставила на победу всё. Теперь русские имеют полное моральное право

Теракты были неизбежны? Мёртвая страна поставила на победу всё. Теперь русские имеют полное моральное право

Теракт в Крокусе, при всей его кровавости и аморальности, был неизбежен. Вопрос конкретных исполнителей вторичен: кто был рядом, того и наняли, в т.

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