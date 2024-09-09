Хотят ли русские войны?

Хватит толстовщины, пора уже и силу показать! По-другому уже никто не понимает! Правил и заповедей никто соблюдать не хочет, пока не получит люлей!

Эдуард Тихомиров

Как-то уклонение от того, о внутренней правовой справедливости или внешней? Хитро сформулировано. Можно или нужно правовую справедливость внутри страны укркплять, реализовывать конституционные нормы независимости судов и прокуратуры, дать истинное право людям своей страны на правовое решение проблем - это одно, а верить ли международным договорам с США, Германией, Францией - это другое.