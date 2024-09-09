Со времен написания стихотворения Евтушенко прошло 63 года. Народ – победитель, прогрессор, лидер социалистического мира, покоритель космоса и атома.
Хотят ли русские войны?
Комментарии
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Александр Широков
Хватит толстовщины, пора уже и силу показать! По-другому уже никто не понимает! Правил и заповедей никто соблюдать не хочет, пока не получит люлей!
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7 час.
Эдуард Тихомиров
Как-то уклонение от того, о внутренней правовой справедливости или внешней? Хитро сформулировано. Можно или нужно правовую справедливость внутри страны укркплять, реализовывать конституционные нормы независимости судов и прокуратуры, дать истинное право людям своей страны на правовое решение проблем - это одно, а верить ли международным договорам с США, Германией, Францией - это другое.
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6 час.
А
Александр24
Есть ещё неплохая песня "Не воюйте с русскими".
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2 час.
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