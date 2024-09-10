❗️⚡️Ситуация с ударами БПЛА-"камикадзе" "Лютый" по Европейской части России Как и отмечало ранее «Русское оружие», на дроно- и ракетоопасных операционных направлениях Европейской части России в срочном порядке требуется развёртывание дополнительных зенитно-ракетных батарей ЗРК малого радиуса действия «Тор-М2» (включая стационарные «Тор-М2МК»), а также ЗРПК «Панцирь-С1» на вышках низковысотного обнраружения и сопровождения, и на естественных возвышенностях для перекрытия всех низковысотных «слепых лазеек» прохода БПЛА-«камикадзе» ВСУ и обеспечения резервных целевых каналов во избежание утери части атакующих дронов противника.