Иногда трех минут достаточно, чтобы фильм удивил сильнее, чем двухчасовой блокбастер. В этой подборке есть фантастика с неожиданными поворотами, жуткие ужасы, черный юмор и трогательные истории, причем две короткометражки получили «Оскар».
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