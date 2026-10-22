С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Иногда трех минут достаточно, чтобы фильм удивил сильнее, чем двухчасовой блокбастер. В этой подборке есть фантастика с неожиданными поворотами, жуткие ужасы, черный юмор и трогательные истории, причем две короткометражки получили «Оскар».