ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    ЦАХАЛ лжот!Хуситы взяли на с...
  • Eduard
    Россия тоже должна передавать некое оружие нашим вранам! Этр отучит наших врагов передавать нашим врагам,Хуситы взяли на с...
  • Eduard
    Молодцы!Хуситы взяли на с...

В России промаркировали 525 млн остатков одежды 

В России промаркировали 525 млн остатков одежды 

С 15 сентября 2024 года в России вводится запрет на продажу немаркированных остатков одежды. Речь о товарах, которые были произведены или ввезены в страну до 1 апреля 2024 года — именно тогда вступили в силу обязательные требования по маркировке товаров легпрома из второй волны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх