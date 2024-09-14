В России промаркировали 525 млн остатков одежды 

С 15 сентября 2024 года в России вводится запрет на продажу немаркированных остатков одежды. Речь о товарах, которые были произведены или ввезены в страну до 1 апреля 2024 года — именно тогда вступили в силу обязательные требования по маркировке товаров легпрома из второй волны.