Дебютант Лэй сенсационно победил действующего Чемпиона Уилсона, посеяв «проклятие Крусибла»

Новичок Лэй Пэйфань нанес шокирующее поражение Кайрену Уилсону в 1/16 финала на Чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, сообщает WST Лэй Пэйфань победил Кайрена Уилсона (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции турнира Кайрен Уилсон стал 20-м Чемпионом в Крусибле, который не смог защитить свой титул.