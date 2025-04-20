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Снукерист.ру

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Дебютант Лэй сенсационно победил действующего Чемпиона Уилсона, посеяв «проклятие Крусибла»

Дебютант Лэй сенсационно победил действующего Чемпиона Уилсона, посеяв «проклятие Крусибла»

Новичок Лэй Пэйфань нанес шокирующее поражение Кайрену Уилсону в 1/16 финала на Чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, сообщает WST Лэй Пэйфань победил Кайрена Уилсона (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции турнира Кайрен Уилсон стал 20-м Чемпионом в Крусибле, который не смог защитить свой титул.

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