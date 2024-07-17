ТАСС: потерпевший крушение Superjet не совершал обязательный облет после ТО

По информации, полученной из авиационных кругов и переданной агентству ТАСС, пассажирский самолет «Суперджет-100», упавший в Подмосковье, возможно, пропустил обязательный проверочный полет после технического обслуживания на заводе.
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