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«После 24 февраля все изменилось. И жизнь в Британии тоже». Легендарный Канчельскис — о возвращении в Англию

«После 24 февраля все изменилось. И жизнь в Британии тоже». Легендарный Канчельскис — о возвращении в Англию

Не загнивает.Легендарный российский футболист Андрей Канчельскис десять лет — с перерывом на «Фиорентину» — выступал в Англии: стал звездой «Манчестер Юнайтед», затем играл в «Эвертоне», заглядывал в «Сити», а напоследок и в «Саутгемптон».

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