Не загнивает.Легендарный российский футболист Андрей Канчельскис десять лет — с перерывом на «Фиорентину» — выступал в Англии: стал звездой «Манчестер Юнайтед», затем играл в «Эвертоне», заглядывал в «Сити», а напоследок и в «Саутгемптон».