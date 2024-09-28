Не загнивает.Легендарный российский футболист Андрей Канчельскис десять лет — с перерывом на «Фиорентину» — выступал в Англии: стал звездой «Манчестер Юнайтед», затем играл в «Эвертоне», заглядывал в «Сити», а напоследок и в «Саутгемптон».
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