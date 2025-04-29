Проект «Невская дельта» даст дополнительные рабочие места в Петербурге

Об этом рассказал врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Петербурга Александр Ситов Врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Петербурга Александр Ситов рассказал о создании новых рабочих мест в инновационном научно-технологическом центре «Невская дельта».