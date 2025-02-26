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Царьград

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"Инфляция для бедных" оторвалась от темпов роста цен, обрушив реальный размер пенсий

"Инфляция для бедных" оторвалась от темпов роста цен, обрушив реальный размер пенсий

В декабре 2024 года разница составила 6 пунктов."Инфляция для бедных" в декабре прошлого года достигла примерно 16% в годовом выражении.

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