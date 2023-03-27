Царьград

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ВСУ атаковали Тульскую область

ВСУ атаковали Тульскую область

Украинский ударный беспилотник пытался нанести удар в районе города Киреевск под Тулой.Министерство обороны России сообщает об уничтожении силами радио-электронной борьбы украинского беспилотника "Страж" в районе города Киреевск Тульской области.

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