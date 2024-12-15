«Полностью заблокированный» Лондоном танкер с российской нефтью демонстративно проплыл у берегов Великобритании

Совместно с США 24 ноября правительство Великобритании ввело санкции к еще тридцати танкерам, которые перевозят российскую нефть, и хвасталось, как предыдущие ограничения ударили по двум судам, отдельно выделяя их на фоне остальных «заблокированных» судов.
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